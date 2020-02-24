с чего всё началось

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

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