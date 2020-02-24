Политика
ИзвестияПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
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с чего всё началось
«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter.RT на русском00:39
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Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Технологии
У YouTube и TikTok появится конкурент
СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Здоровье
В Челябинске раскрыли сговор между 23 стоматологиями
Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Космос
«NASA хочет понять»: Внутри Марса происходят таинственные явления
Следовательно, NASA вполне резонно хочет понять, что периодически и очень таинственно возникает внутри Марса.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Армия и оружие
SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском
Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Общество
Кирк Дуглас не оставил наследства сыну
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работают из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Происшествия
В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Общество
МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Кино
Первые посмотревшие новый мультфильм Pixar «Вперед» высказались в сети
«Вперед» имеет потрясающую анимацию с историей, которая полна юмора и сердца.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие
Армия и оружие
В США оценили преимущества «странного» российского калибра
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Гаджеты
Google и Huawei продолжат сотрудничать
Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
Космос
Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля
Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).