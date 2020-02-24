Политика
ИзвестияПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
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Политика
Сандер допустил военные действия против Китая
Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Политика
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Здоровье
В Италии закрыли на карантин 11 городов
На две недели Италия закрыла на въезд и выезд 11 городов, создав таким образом первые в Европе карантинные зоны.
Космос
НАСА: полеты в космос могут быть прекращены из-за скопления мусора
Космос
Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
Наука
Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей
Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Космос
Коронавирус не мешает Китаю запускать ракеты
Политика
В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека
Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Общество
В Югре ветеранам в честь праздника простили все долги по ЖКХ
Глава Сургутского района ХМАО (Югра) Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ в честь праздника.
Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
Общество
Омичи начинают отмечать Масленицу
Хоккей
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В Красноярске нашли труп женщины со следами укусов собак
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Общество
Во Владивостоке стартовал полуфинал «Учителя будущего»
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Футбол
Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели из-за травмы
Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, футболист получил травму подколенного сухожилия и может пропустить 3-4 недели.
Здоровье