Политика

ИзвестияИзвестияПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
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Пушков ответил на слова Трампа о «примирении» России и Украины

РИА Новости17:36

Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий

REGNUM18:15

Пушков оценил слова Трампа о «примирении» России и Украины

Взгляд.ру18:35

Пушков высмеял слова Трампа о мире между Россией и Украиной

Московский Комсомолец19:09

Пушков прокомментировал призыв Трампа к миру между РФ и Украиной

News.ru18:28

Пушков оценил слова Трампа о примирении России и Украины

Российская газета19:56

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Известия21:00
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Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Армия и оружие

В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Политика

Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.
ТАСС 10:57
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета 21:39
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru 20:49
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM 22:51
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Piter.tv 08:52
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru 21:25
Здоровье

В Италии закрыли на карантин 11 городов

На две недели Италия закрыла на въезд и выезд 11 городов, создав таким образом первые в Европе карантинные зоны.
Красная весна 04:32
Космос

НАСА: полеты в космос могут быть прекращены из-за скопления мусора

Новые Известия 21 февраля в 06:05
Космос

Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing

Блокнот Воронеж 21 февраля в 12:02
Наука

Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей

Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Naked Science 21 февраля в 11:48
Космос

Коронавирус не мешает Китаю запускать ракеты

HotGeo вчера в 08:23
Политика

В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека

Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Эхо Москвы 21:04
Армия и оружие

Эксперт рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»

РИА Новости 15:19
Общество

В Югре ветеранам в честь праздника простили все долги по ЖКХ

Глава Сургутского района ХМАО (Югра) Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ в честь праздника.
БИЗНЕС Online 15:49
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru 11:19
Общество

Омичи начинают отмечать Масленицу

АиФ Омск 21:59
Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РБК вчера в 15:48
Происшествия

В Красноярске нашли труп женщины со следами укусов собак

7 канал Красноярск вчера в 08:01
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 21:53
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
РБК 06:12
Общество

Во Владивостоке стартовал полуфинал «Учителя будущего»

ФедералПресс 21 февраля в 04:56
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 21 февраля в 13:02
Футбол

Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, футболист получил травму подколенного сухожилия и может пропустить 3-4 недели.
Sport24.ru 08:56
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442

RT на русском вчера в 21:29
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