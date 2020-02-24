Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться. По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для примирения Киева и Москвы.
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Пушков ответил на слова Трампа о «примирении» России и Украины

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Пушков прокомментировал слова Трампа, пожелавшего помирить Москву и Киев

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Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Гаджеты

Google и Huawei продолжат сотрудничать

Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
ToDay News Ufa вчера в 10:36
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 21 февраля в 12:43
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Общество

Топ-10 востребованных в Выксе профессий

Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Выксунский рабочий 21 февраля в 01:20
Здоровье

В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи

Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
ТАСС 21 февраля в 13:34
Космос

Китай планирует создать собственную орбитальную станцию

Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
V-kosmose.com 02:49
Армия и оружие

Сирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску

РБК 19:59
Общество

Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет, определяющий меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
RT на русском вчера в 18:11
Здоровье

На Украине затравили мать с больным ДЦП ребенком, эвакуированных из Китая

Сообщается, что Галина Думанская и ее четырехлетний сын с ДЦП недавно вернулись после лечения в Китае, которое ежегодно проходит ребенок.
ФАН 19:38
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

iReactor 09:41
Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч ЛЧ с «Наполи»

Пресс-служба "Барселоны" огласила заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
Soccer.ru 08:25
Космос

Программа защитит Землю от уничтожения астероидами

Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
News.ru вчера в 11:08
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Гаджеты

Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти

Astera вчера в 16:17
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Футбол

«Видеть от петербуржцев такую заботу и теплоту к иностранцу — удивительно». «Матч ТВ» поговорил с Себастьяном Дриусси

Из интервью вы узнаете: Насколько реален был интерес к Дриусси со стороны "Интер Майами"; Пробовал ли он знаменитую петербургскую шаверму; О самом памятном подарке в его жизни на день рождения; Чем растрогали Себастьяна болельщики "Зенита" "В 18 лет на моем дне рождения вся Аргентина гуляла" — 9 февраля вам исполнилось 24 года.
Матч ТВ 05:55
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 21 февраля в 18:15
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Piter.tv 08:52
Политика

Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Вести.Ru 11:05
Футбол

Леванте — Реал 1:0

Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Армия и оружие

СМИ: армия Сирии вернула под контроль два селения в провинции Идлиб

Сирийская армия после освобождения Мааррет-эн-Нуумана вернула под контроль 5 февраля стратегический город Саракиб, который расположен к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия.
ТАСС 15:53
Наука

Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей

Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Naked Science 21 февраля в 11:48
Происшествия

В Калифорнии целую улицу закрыли из-за атаки 40 тыс. пчел

Как сообщает The Guardian, рой из 40 тысяч так называемых африканизированных пчел заставил местные власти закрыть улицу, на которой находится отель.
Интерфакс 09:17
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Музыка

На берегу Байкала состоялся «ледяной» концерт

Музыкальный коллектив «Мечтатели» провёл концерт на берегу Байкала в посёлке Листвянка Иркутской области.
News.ru 10:16
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Газета.Ru 12:34
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