Политика
Экономика сегодняПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться. По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для примирения Киева и Москвы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Гаджеты
Google и Huawei продолжат сотрудничать
Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Здоровье
В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи
Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
Космос
Китай планирует создать собственную орбитальную станцию
Китай планирует завершить формирование новой станции к 2023 году, потратив больше 10 миссий на доставку и сбор деталей в космосе.
Общество
Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом
Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет, определяющий меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Здоровье
На Украине затравили мать с больным ДЦП ребенком, эвакуированных из Китая
Сообщается, что Галина Думанская и ее четырехлетний сын с ДЦП недавно вернулись после лечения в Китае, которое ежегодно проходит ребенок.
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч ЛЧ с «Наполи»
Пресс-служба "Барселоны" огласила заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти
Футбол
«Видеть от петербуржцев такую заботу и теплоту к иностранцу — удивительно». «Матч ТВ» поговорил с Себастьяном Дриусси
Из интервью вы узнаете: Насколько реален был интерес к Дриусси со стороны "Интер Майами"; Пробовал ли он знаменитую петербургскую шаверму; О самом памятном подарке в его жизни на день рождения; Чем растрогали Себастьяна болельщики "Зенита" "В 18 лет на моем дне рождения вся Аргентина гуляла" — 9 февраля вам исполнилось 24 года.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Политика
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке
Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Футбол
Леванте — Реал 1:0
Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Армия и оружие
СМИ: армия Сирии вернула под контроль два селения в провинции Идлиб
Сирийская армия после освобождения Мааррет-эн-Нуумана вернула под контроль 5 февраля стратегический город Саракиб, который расположен к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия.
Наука
Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей
Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Происшествия
В Калифорнии целую улицу закрыли из-за атаки 40 тыс. пчел
Как сообщает The Guardian, рой из 40 тысяч так называемых африканизированных пчел заставил местные власти закрыть улицу, на которой находится отель.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Музыка
На берегу Байкала состоялся «ледяной» концерт
Музыкальный коллектив «Мечтатели» провёл концерт на берегу Байкала в посёлке Листвянка Иркутской области.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.