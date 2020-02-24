Политика
Экономика сегодняПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться. По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для примирения Киева и Москвы.
Читать в источнике
Оценить317
с чего всё началось
«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter.RT на русском00:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Общество
Канарские острова накрыла песчаная буря
Общество
В Италии зафиксировали крупнейшую вспышку COVID-19 в Европе
Власти Италии к вечеру 23 февраля зафиксировали 152 случая заболевания и 3 смертельных исхода.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Политика
Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине
Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Биатлон
«Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат»
Победительница этапов Кубка мира Наталья Сорокина (Гусева) подвела предварительный итог чемпионата мира по биатлону.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Авто
Тест-драйв Infiniti QX50 2020-го модельного года
Производители японского концерна представили обновленный городской кроссовер Infiniti QX50, получивший изменение экстерьера и дополнительные опции.
Происшествия
В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Биатлон
Васильев назвал биатлониста Тарьея Бё негодяем и обвинил в допинге
Несколько слов сказал и его брат Йоханнес, назвавший Логинова "ненастоящим чемпионом".
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о проблемах с алкоголем
Андрей Григорьев-Апполонов с юмором прокомментировал недавнее заявление своего бессменного продюсера Игоря Матвиенко о том, что певец злоупотребляет алкоголем и медленно себя убивает.
Общество
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Политика
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Общество
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Общество
Верховный суд РФ отказал в списании долгов депутату Илье Гаффнеру
Решение Верховного суда означает, что при появлении у Ильи Гаффнера доходов, банк сможет взыскивать из в счет погашения долга.
Автоспорт
Круг по полностью обновленному Circuit Zandvoort для Формулы-1
Авто
Назван ТОП-5 лучших подержанных электромобилей
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Здоровье
Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи
По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Общество
Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая
Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Армия и оружие
ВМС США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.
Гаджеты
Süddeutsche Zeitung (Германия): цифровая кисть (Süddeutsche Zeitung)
Дело дошло до того, что голливудская актриса Джулия Робертс на одной из реклам фирмы Lancôme была без единой морщинки и выглядела настолько безупречной, что британская служба по надзору за рекламой запретила рекламную кампанию.