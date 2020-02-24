Политика
Экономика сегодняПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться. По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для примирения Киева и Москвы.
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с чего всё началось
«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter.RT на русском00:39
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