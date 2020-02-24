с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться. По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для примирения Киева и Москвы.

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Гаджеты AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).

Политика Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.

Политика Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Шоу-бизнес 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.

Общество Украинцев предупредили о возможном снижении пенсий На Украине пожаловались на внешнее управление страной Как передает агентство, в настоящий момент большая часть украинских пенсионеров (82 процента) получает пенсию, которая ниже фактического прожиточного минимума (около 10, 5 тыс рублей).

Здоровье В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил в своей отчете, что в городе Ухань 195 человек повторно заразились коронавирусом.

Теннис Хачанов победил Кукушкина в первом круге турнира в Дубае На счету Хачанова 6 эйсов, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Кукушкин 1 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. В следующей стадии турнира российский теннисист встретится с победителем встречи индийца Праджнеша Гуннесварана и австрийца Денниса Новака.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.