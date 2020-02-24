Политика
Экономика сегодняПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться. По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для примирения Киева и Москвы.
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Армия и оружие
SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском
Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Космос
Космические туристы на корабле Маска получат радиацию, как в Чернобыле
Здоровье
На Украине затравили мать с больным ДЦП ребенком, эвакуированных из Китая
Сообщается, что Галина Думанская и ее четырехлетний сын с ДЦП недавно вернулись после лечения в Китае, которое ежегодно проходит ребенок.
Общество
Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Электронные родовые сертификаты введут в этом году в восьми регионах страны: Калининградской и Белгородской областях, Астраханской и Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.
Армия и оружие
В Черном море засекли американский эсминец
Политика
Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Здоровье
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Политика
Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Футбол
Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»
Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
Футбол
«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире
Китайский гигант Xiaomi уступил лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов другой компании из поднебесной.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
Посол Китая: коронавирус до конца марта ликвидируют
Как сообщает ToDay News Ufa об этом рассказал посол Китая в РФ, до конца марта текущего года власти страны намерены победить коронавирус.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Общество
Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю
Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Авто
Cupra представила новый «заряженный» Leon
Марка Cupra, выделенная компанией SEAT в отдельный суббренд, представила новое поколение «заряженного» хэтчбека Leon и универсала Leon Sportstourer.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Масленица начинается в России в понедельник.
Экономика
В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина
Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
Наука
Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 13
«Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.