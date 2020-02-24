Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться. По словам Пушкова, Трамп ничего не сделал для примирения Киева и Москвы.
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Пушков ответил на слова Трампа о «примирении» России и Украины

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Российская газета19:56

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Известия21:00
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Армия и оружие

SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 17:04
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Космос

Космические туристы на корабле Маска получат радиацию, как в Чернобыле

Вечерний курьер 21 февраля в 03:36
Здоровье

На Украине затравили мать с больным ДЦП ребенком, эвакуированных из Китая

Сообщается, что Галина Думанская и ее четырехлетний сын с ДЦП недавно вернулись после лечения в Китае, которое ежегодно проходит ребенок.
ФАН 19:38
Общество

Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
VSE42.RU 01:03
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Мой Брянск 21 февраля в 14:15
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Электронные родовые сертификаты введут в этом году в восьми регионах страны: Калининградской и Белгородской областях, Астраханской и Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.
Московский Комсомолец 11:20
Армия и оружие

В Черном море засекли американский эсминец

Газета.Ru 11:13
Политика

Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

ИА Запад24 21 февраля в 05:16
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия 21:04
Политика

Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%

Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%.
Известия 08:24
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Футбол

Болельщики освистали российских футболистов в финале «Кубка Легенд»

Болельщики освистали футболистов сборной России после финала "Кубка Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости 09:50
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек

РИА Новости вчера в 20:46
Футбол

«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А

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Гаджеты

В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

Китайский гигант Xiaomi уступил лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов другой компании из поднебесной.
ToDay News Ufa 13:05
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Происшествия

Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

РБК вчера в 13:11
Общество

Посол Китая: коронавирус до конца марта ликвидируют

Как сообщает ToDay News Ufa об этом рассказал посол Китая в РФ, до конца марта текущего года власти страны намерены победить коронавирус.
ToDay News Ufa 21 февраля в 05:48
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
Общество

Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю

Буддисты России встречают 24 февраля Новый год по лунному календарю - год Белой металлической мыши.
ТАСС 16:22
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Коммерсантъ 03:29
Авто

Cupra представила новый «заряженный» Leon

Марка Cupra, выделенная компанией SEAT в отдельный суббренд, представила новое поколение «заряженного» хэтчбека Leon и универсала Leon Sportstourer.
Коммерсантъ 21 февраля в 04:05
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Масленица начинается в России в понедельник.
РИА Новости 19:21
Экономика

В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина

Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
ИА Хакасия 21 февраля в 15:54
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science 21 февраля в 04:20
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 13

«Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.
МИР 24 13:37
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