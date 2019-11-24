Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации. Об этом сенатор сообщил в своем Twitter.

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

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