Общество

Lenta.ruLenta.ruПушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление концертного директора артистки Сергея Лаврова.
Читать в источнике
Комментировать263

Подробнее о событии

Простят ли россияне певицу, обзывавшую их

РИА Новости00:00

Поклонская высказалась о травле Софии Ротару

URA.Ruвчера в 04:40

Пушков: Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет

Новостной фронт23 ноября в 13:11

«Заказа на травлю нет»: Пушков ответил на заявление директора Ротару

РЕН ТВ23 ноября в 20:30

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru23 ноября в 18:01

Пушков прокомментировал заявление о «травле» Ротару

RT на русском23 ноября в 16:18

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Известия23 ноября в 23:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:33, Ашберн

Россия указала на дверь Софии Ротару

Вести.UZвчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:33, Ашберн
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Спорт

Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции

Всего в заезде принимало участие шесть человек. В феврале этап гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией.
Известия вчера в 21:58
Спорт

Из-за зимних бегунов вновь перекроют центр Екатеринбурга

Центр Екатеринбурга в очередной раз перекроют из-за традиционного зимнего полумарафона, который состоится уже 1 декабря.
КП - Екатеринбург 00:13
Космос

Первое космическое государство попросит помощи у Маска и Безоса

Первое космическое государство под названием «Асгардия» (Asgardia) собирается попросить помощи у основателя SpaceX Илона Маска и главы Amazon Джеффа Безоса.
Профиль 23 ноября в 10:06
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Политика

Путин обсудил с Корнилием возвращение старообрядцев в Россию

Страна Советов on-line вчера в 04:20
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия 23 ноября в 20:32
Экономика

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Коммерсантъ 00:23
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия вчера в 05:26
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Музыка

«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Коммерсантъ вчера в 14:28
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru 23 ноября в 07:46
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск - Благовещенск в Амурской области.
ТАСС 00:11
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Футбол

Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Советский спорт вчера в 10:56
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Политика

Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму

Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
РИА Новости вчера в 16:55
Происшествия

Семье погибшего мальчика в пожаре «Холдоми» вручили орден Мужества

Напомним, пожар в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми» начался около трех часов ночи 23 июля.
КП - Хабаровск 22 ноября в 23:31
Культура

Лещенко высказался о скандале с Ротару

Рамблер вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное