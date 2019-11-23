с чего всё началось

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

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