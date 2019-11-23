Общество
РИА НовостиПушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
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Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКрасная весна 16:52
с чего всё началось
Лавров подчеркнул, что певица абсолютно неконфликтный человек, и только поэтому не будет подавать на обидчиков в суд. Концертный директор отметил, что все обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности.URA.Ru05:20
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