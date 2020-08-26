«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.