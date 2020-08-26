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Москва 24
Москва 24

Пушков отверг идею вхождения Белоруссии в состав России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.В источнике
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Известия

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Известия18:54
News.ru

Пушков высказался о вхождении Белоруссии в состав России

News.ruвчера в 16:41
Газета.Ru

Пушков оценил шансы вхождения Белоруссии в состав РФ

Газета.Ruвчера в 16:54
Lenta.ru

Пушков оценил перспективу вхождения Белоруссии в состав России

Lenta.ru17:18
Московский Комсомолец

Пушков скептически отнесся к идее объединения России и Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 16:39
URA.Ru

Пушков оценил шансы вхождения Беларуси в состав России

URA.Ruвчера в 15:51
РИА Новости

Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

РИА Новостивчера в 15:39

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Ридус17:32
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США поддерживают призыв Евросоюза расследовать отравление Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
ИА Красная Весна25 августа в 15:22
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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