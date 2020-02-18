Политика
Южный ФедеральныйПушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией
Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне. Российский сенатор отметил, что Пристайко со временем начинает все больше быть похожим на Павла Климкина, его предшественника. Какая чушь о том, что между Белоруссией и Россией возможна война.
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с чего всё началось
"Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", — написал Пушков в твиттере.РИА Новостивчера в 17:05
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Пушков прокомментировал слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Московский Комсомолецвчера в 17:21
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
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