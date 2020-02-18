Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне. Российский сенатор отметил, что Пристайко со временем начинает все больше быть похожим на Павла Климкина, его предшественника. Какая чушь о том, что между Белоруссией и Россией возможна война.
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с чего всё началось
"Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", — написал Пушков в твиттере
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РИА Новостивчера в 17:05

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«Стравить Москву и Минск»: Пристайко предсказал Белоруссии войну с Россией. Пушков «раскусил» манёвр

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РИА Новостивчера в 17:05
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Общество

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В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
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Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
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Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

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ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
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Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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