с чего всё началось

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне. Российский сенатор отметил, что Пристайко со временем начинает все больше быть похожим на Павла Климкина, его предшественника. Какая чушь о том, что между Белоруссией и Россией возможна война.

Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

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Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

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Политика Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во время визита в США намерен обсудить с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.

Общество Дамбу в Петербурге открыли утром По данным КЗС, пиковые значения подъема воды прошли в 03:00. Затворы дамбы начали открывать в 4:54.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.