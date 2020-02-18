Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне. Российский сенатор отметил, что Пристайко со временем начинает все больше быть похожим на Павла Климкина, его предшественника. Какая чушь о том, что между Белоруссией и Россией возможна война.
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с чего всё началось
"Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск", — написал Пушков в твиттере
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Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
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Армия и оружие

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Происшествия

Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

РИА Новости 04:17
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
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Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Футбол

Невилл: «„Манчестер Сити“ победит УЕФА. Это безнадежная организация»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о санкциях в отношении «Манчестер Сити».
Sport24.ru 03:10
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
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Шоу-бизнес

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Политика

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Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
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Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

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Китайские журналисты издания Sina оценили шансы России победить в войне с США.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

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Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 03:52
Экономика

В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

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RT на русском 03:03
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Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

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Тяжелый бой в Золотом: Украина несет серьезные потери в Донбассе, захвачены опорные пункты

Развязавшие ранним утром 18 февраля бой под Золотым ВСУ теряют позиции и несут потери.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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