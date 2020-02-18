с чего всё началось

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне. Российский сенатор отметил, что Пристайко со временем начинает все больше быть похожим на Павла Климкина, его предшественника. Какая чушь о том, что между Белоруссией и Россией возможна война.

Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Спорт Устюгов может сняться со «Ски Тура» Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Общество Фильм Дудя спровоцировал рост спроса на тесты на ВИЧ После выхода фильма о ВИЧ на YouTube-канале Юрия Дудя кратно увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Здоровье Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Экономика В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели «Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.