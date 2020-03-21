Коронавирус

ИзвестияИзвестияПушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, политик написал в своем Twitter.
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Пушков резко ответил на слова Помпео о причастности России к фейкам о COVID-19

Взгляд.ру00:57

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъвчера в 14:18

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 22:11

США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвывчера в 20:09

Пушков резко ответил на обвинение России в дезинформации о COVID-19

РИА Новостивчера в 17:41

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 23:16

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

RT на русскомвчера в 13:48
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Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Футбол

«Реал» передумал увольнять Зидана

Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
NewInform вчера в 08:12
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Происшествия

Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей

Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:51
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Футбол

Игрок «Атлетико» назвал сумму штрафа за нарушение карантина в Мадриде

Защитник «Атлетико» Фелипе Монтейро рассказал, как обстоят дела в испанской столице в условиях эпидемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 22:24
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 19 марта в 04:20
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Шоу-бизнес

Людмила Артемьева впервые после ухода из «Сватов» появилась в Сети

Людмила Артемьева после слухов об уходе из «Сватов» запостила первую запись в своем Instagram-аккаунте.
Актуальные Новости 01:55
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Общество

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости вчера в 17:43
Футбол

Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»

Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
Sport.ru вчера в 13:29
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 19 марта в 18:19
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Авто

Украинские Lada прошли проверку качества

Автоновости дня вчера в 10:38
Здоровье

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Исследование показало, что почти треть россиян рады работать удаленно

7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась.
РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

Пассажирский самолет с неисправным шасси сел в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет ATR-72 утром в субботу совершил вынужденную посадку в связи с неисправностью шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:30
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Музыка

Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении

Deita.ru 01:15
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета 19 марта в 02:40
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Единоборства

Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске

Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на фоне пандемии коронавируса выложил свою фотографию в медицинской маске.
Metaratings 02:25
Футбол

ФИФА выпустила фильм о чемпионате мира 2018

ФИФА выпустила официальный фильм, посвященный прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу.
Вести.Ru 01:18
Культура

Ивлеева подержала во рту бычий пенис

Ивлеева была неприятно удивлена необходимостью помещать в рот бычий пенис и хотела отказаться, однако в итоге была вынуждена сделать это.
Lenta.ru 19 марта в 23:01
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Культура

Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

Известия вчера в 09:32
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