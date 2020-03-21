Коронавирус
ИзвестияПушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, политик написал в своем Twitter.
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США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе
Эхо Москвывчера в 20:09
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Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Депутат Госсовета Чувашии от «Единой России» Николай Николаев приехал из Германии.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Политика
МИД РФ обвинил США в попытках «подложить мину» под «Северный поток-2»
Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков инсинуациями утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Общество
В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Наука
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Футбол
Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА
"Кристал Пэлас" предложил за Чалова 25 млн фунтов стерлингов, это правда.
Происшествия
В Подмосковье горит крупный склад
Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
Общество
Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу
Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
Общество
Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек
Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
Политика
Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область
В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
Общество
Все московские поликлиники перешли на новый формат работы
Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
Общество
Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса
На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19
Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Энергетика
Белоусов дал прогноз по ценам на нефть
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель.
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала на пилоне
Российская певица Лада Дэнс опубликовала видеролик со своим танцем на пилоне. Видео размещено на странице певицы в Instagram.