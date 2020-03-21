Коронавирус

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, политик написал в своем Twitter.
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В России ответили на обвинения Помпео в дезинформации по поводу COVID-19

RT на русском06:50

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъвчера в 14:18

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 23:16

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 22:11

США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвывчера в 20:09

Пушков резко ответил на обвинение России в дезинформации о COVID-19

РИА Новостивчера в 17:41

Пушков резко ответил на слова Помпео о причастности России к фейкам о COVID-19

Взгляд.ру00:57
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Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Депутат Госсовета Чувашии от «Единой России» Николай Николаев приехал из Германии.
News.ru вчера в 10:54
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Политика

МИД РФ обвинил США в попытках «подложить мину» под «Северный поток-2»

Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков инсинуациями утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Вести.Ru 07:21
Общество

WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Международная жизнь вчера в 06:05
Общество

В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
ТАСС 18 марта в 16:47
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
Наука

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 02:01
Футбол

Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА

"Кристал Пэлас" предложил за Чалова 25 млн фунтов стерлингов, это правда.
РИА Новости 06:52
Происшествия

В Подмосковье горит крупный склад

Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.
Коммерсантъ 02:35
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»

Невские Новости вчера в 22:49
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
МедиаПоток вчера в 06:59
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru 02:53
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
ТАСС 07:02
Общество

Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Lenta.ru 07:01
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
REGNUM вчера в 02:45
Политика

Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
News.ru 19 марта в 17:58
Общество

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
ТАСС 05:00
Общество

Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса

На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Profinance.ru вчера в 15:26
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:46
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Энергетика

Белоусов дал прогноз по ценам на нефть

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель.
BFM.ru 04:50
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала на пилоне

Российская певица Лада Дэнс опубликовала видеролик со своим танцем на пилоне. Видео размещено на странице певицы в Instagram.
Культуромания 04:11
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