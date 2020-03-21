Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, политик написал в своем Twitter.

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

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