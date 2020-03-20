Коронавирус

ИзвестияИзвестияПушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, политик написал в своем Twitter.
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Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 23:16

Коронавирус помог Америке придумать очередную вину России

Московский Комсомолецвчера в 14:33

США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвывчера в 20:09

Пушков резко ответил на обвинение России в дезинформации о COVID-19

РИА Новостивчера в 17:41

Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъвчера в 14:18

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

RT на русскомвчера в 13:48

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 22:11
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:44, Ашберн
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Армия и оружие

Белоруссия проведёт военную тренировку с ВВС Польши

Минск, 20 марта 2020, 20:48 — REGNUM Совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и Воздушных сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов состоится 25 марта.
REGNUM вчера в 13:48
Политика

Кампания против России: Жириновский оценил ситуацию с туристами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что сложная ситуация с российскими туристами за рубежом из-за эпидемии коронавируса может быть частью "кампании против России".
РЕН ТВ вчера в 23:02
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G

Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Rusargument вчера в 09:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 19 марта в 13:45
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 19 марта в 00:02
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Здоровье

ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском вчера в 21:05
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости 18 марта в 22:13
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Политика

Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Кубы закроет въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса.
РБК вчера в 21:03
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК вчера в 12:43
Армия и оружие

В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Rambler News Service 19 марта в 05:00
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС вчера в 07:02
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Зидана

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
Газета.Ru вчера в 05:42
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста вчера в 14:11
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Коммерсантъ вчера в 14:51
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр 19 марта в 03:58
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
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