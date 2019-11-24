Общество

Lenta.ruLenta.ruПушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление концертного директора артистки Сергея Лаврова.
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Пушков ответил на заявления Поклонской о Ротару

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Пушков ответил на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

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