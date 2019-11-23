Общество
Lenta.ruПушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет. Об этом в своем Twitter написал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя соответствующее заявление концертного директора артистки Сергея Лаврова.
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Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельБИЗНЕС Online 01:02
с чего всё началось
"У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле", — написал он в твиттере.РИА Новостивчера в 15:32
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