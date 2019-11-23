Общество
РИА НовостиПушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
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Политика
WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС
Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
Хоккей
Омский «Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Армия и оружие
Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Наука
Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды
Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Технологии
Квантовый компьютер от Google превзошел оппонента
Представители компании поделились результатами своих исследований и разработок, в которых шла речь о том, что квантовый компьютер от Google под названием Sycamore смог решить нерешаемую задачу.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Здоровье
Широко распространенный в реке Обь паразит может вызвать рак
Широко распространенный в реке Обь паразит может вызвать рак с высокой степенью летальности.
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Кино
Голливуд под каблуком безумия
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.