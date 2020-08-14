Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии
Смотрите также
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Лукашенко опроверг информацию о своем отъезде из Белоруссии
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
Глава БПЦ попросил Лукашенко остановить насилие
Адвокат Ефремова не исключил переноса судебного заседания
Появилась версия об отравлении рэпера Энди Картрайта
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером
Путин: из-за коронавируса темпы ввода жилья в России снизились на 11%
В Литве пригрозили Лукашенко санкциями за подавление протестов
В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере
Глава Ставрополья взял под контроль историю о сбитой насмерть девочке
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать
Польский депутат ЕП призвал применить санкции к РФ из-за Белоруссии
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
Лукашенко опроверг информацию о своем отъезде из Белоруссии
Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах
В Минобороны предложили засекретить все данные об оборонной сфере
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с Сен-Пьером
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru. Пушков назвал эту инициативу абсурдной.В источнике
С чего всё началось
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter
выразил мнение по поводу заявления депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, который призвал ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии.
Подробнее о событии
«Обвиняют рефлекторно»: Пушков ответил на предложение ввести санкции против России из-за Белоруссии
Комсомольская правда01:36
Пушков отреагировал на призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии
Телеканал 360°вчера в 12:08