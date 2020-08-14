Шмурнов извинился за комментарии во время матча «Спартака» и «Сочи»

Александр Шмурнов, работающий спортивным комментатором на телеканале «Матч ТВ», отреагировал на отстранение от эфиров за скандальное поведение во время матча между «Спартаком» и «Сочи».