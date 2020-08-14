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Москва 24
Москва 24

Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru. Пушков назвал эту инициативу абсурдной.В источнике
С чего всё началось
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter
 выразил мнение по поводу заявления депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, который призвал ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии.
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