Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
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Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
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Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter
выразил мнение по поводу заявления депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, который призвал ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии.
Подробнее о событии
Пушков отреагировал на призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии
Телеканал 360°вчера в 12:08