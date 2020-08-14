Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter
 выразил мнение по поводу заявления депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, который призвал ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии.
Газета.Ru00:35
Подробнее о событии
РИА Новости

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новости23:28
Рамблер

«Из Польши с ненавистью»: на Россию готовится атака

Рамблер01:49
ИА Красная Весна

Призывающих ввести санкции против РФ из-за Белоруссии назвали «русофобами»

ИА Красная Весна00:50
Царьград

«Пока это холостой выстрел»: Пушков заявил о подготовке новой атаки на Россию

Царьград23:48
Известия

Пушков отреагировал на призыв ввести санкции против РФ из-за Белорусии

Известия00:56
Телеканал 360°

Пушков отреагировал на призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 12:08
Дума ТВ

Чепа: санкции против РФ из-за событий в Белоруссии — очередной абсурд

Дума ТВвчера в 05:20

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
686

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
29

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K

Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

Художники Никита Орлов и Иван Десятниченко считают, что будущая Lada Vesta могла бы получить более агрессивный дизайн, который придадут новые бампера, иная решетка радиатора с оригинальным рисунком, а также узкие рефлекторные фары и светодиодные задние фонари.
SpeedMe00:55
69

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
72