Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.В источнике
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Комсомольская правда01:36
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