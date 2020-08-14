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РИА Новости
РИА Новости

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.В источнике
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Комсомольская правда

«Обвиняют рефлекторно»: Пушков ответил на предложение ввести санкции против России из-за Белоруссии

Комсомольская правда01:36
ИА Красная Весна

Призывающих ввести санкции против РФ из-за Белоруссии назвали «русофобами»

ИА Красная Весна00:50
Телеканал 360°

Пушков отреагировал на призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 12:08
NewInform

Пушков назвал абсурдным призыв депутата Польши наказать РФ из-за Белоруссии

NewInform00:47
РИА Новости

Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новости23:28
Царьград

«Пока это холостой выстрел»: Пушков заявил о подготовке новой атаки на Россию

Царьград23:48
Рамблер

России сделали «предупредительный выстрел»

Рамблервчера в 05:26

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
РИА Новостивчера в 14:54
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
РИА Новостивчера в 16:33
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

В преддверии 14 августа интернет начинает пестрить заголовками, где в разных вариациях повторяется простенькая мысль: "14 августа православные отмечают Медовый спас", и дальше нам талдычат про мед и про то, что можно приготовить из освященного в этот день продукта пчеловодства.
Российская газета17:50
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Ученые «оживят» вымерший вид носорогов с помощью стволовых клеток

Ученые возлагают надежды на экспериментальную технологию со стволовыми клетками, чтобы вернуть Малазийского суматранского носорога, они собираются использовать клетки Иман — самки, которая умерла в прошлом году — и двух других мертвых носорогов.
Популярная механика12 августа в 08:12
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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