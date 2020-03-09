Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
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с чего всё началось
Так, на своей странице в Twitter
 сенатор прокомментировал слова бывшего главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева в связи с посещением Москвы лидерами стран Запада в День Победы.
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Пушков объяснил Климкину, что такое реальная «катастрофа» для Украины

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Пушков ответил на реплику Климкина о параде Победы

РЕН ТВвчера в 21:37

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новостивчера в 21:42
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Омичи стали свидетелями, как возлюбленный солистки коллектива Анны Дзюба прямо во время выступления сделал ей предложение руки и сердца.
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Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
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Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
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«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России

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Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
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Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

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Stern оценил проект нового российского бомбардировщика ПАК ДА

У США есть стратегические бомбардировщики-невидимки Northrop B-2 и Rockwell B-1, а проект B-21 Raider готов к серийному производству.
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Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

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Известия вчера в 20:20
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В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
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Автор заметки предполагает, что сериал будет существовать в той же вселенной, что и новые фильмы, включая «Мир Юрского периода: Доминион».
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