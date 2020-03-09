Политика
РИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
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Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru вчера в 23:54
с чего всё началось
Так, на своей странице в Twitter сенатор прокомментировал слова бывшего главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева в связи с посещением Москвы лидерами стран Запада в День Победы.Инфорос00:19
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Пушков объяснил Климкину, в чем заключается реальная катастрофа для Украины
Московский Комсомолец00:18
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