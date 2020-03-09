Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать355
Алексей Пушков
Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru вчера в 23:54
с чего всё началось
Так, на своей странице в Twitter
 сенатор прокомментировал слова бывшего главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева в связи с посещением Москвы лидерами стран Запада в День Победы.
Инфорос00:19

Подробнее о событии

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новостивчера в 21:42

Пушков ответил на слова Климкина о «катастрофе» в День Победы

Российская газета00:27

Пушков ответил Климкину на слова о «катастрофе» на День Победы

Газета.Ru02:26

Пушков объяснил Климкину, в чем заключается реальная катастрофа для Украины

Московский Комсомолец00:18

Пушков ответил на реплику Климкина о параде Победы

РЕН ТВвчера в 21:37

Пушков объяснил Климкину, что такое реальная «катастрофа» для Украины

Комсомольская правда01:28

В Крыму ответили на призыв Климкина к мировым лидерам «перед Москвой» заехать 8 мая в Киев

ФАНвчера в 11:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Первый канал покажет сериал «Магомаев»

Северная неделя 06 марта в 07:32
Экономика

Доллар на международных торгах превысил 74 рубля

Курс рубля продолжает падать, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 03:56
Хоккей

ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:05
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Общество

ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 02:12
Футбол

УЕФА запретил рукопожатия из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.
Москва 24 вчера в 23:55
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa вчера в 11:22
Политика

Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом

Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:45
Гаджеты

Intel представила первые процессоры с «маленькими» и «большими» ядрами

Первые процессоры с «большими» и «маленькими» ядрами выпустит Intel в 2022 году, сообщает 8 марта iXBT.
Красная весна вчера в 14:39
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна 07 марта в 17:14
Экономика

ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Газета.Ru 03:27
Хоккей

«Барыс» — «Металлург» Магнитогорск: последний матч?

«Барыс» попробует завершить серию на своем льду, не возвращаясь в Магнитогорск.
Все про Спорт ру вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Здоровье

В симптомах коронавируса выявили изменения

Москва 24 07 марта в 01:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Армия и оружие

Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:47
Общество

Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Известия 02:20
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Metaratings вчера в 08:58
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Общество

«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Вечерняя Казань 01:23
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге признал свою вину

Neva.Today вчера в 12:08
Происшествия

В Конаково празднование 8-го марта переросло в поножовщину

Местом ЧП стало общежитие на улице Учебной в Конаково. В компании, дружно праздновавшей 8 марта, возник конфликт.
Tvtver.ru вчера в 18:33
Армия и оружие

«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США

News.ru 07 марта в 11:12
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Происшествия

В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
ТАСС вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное