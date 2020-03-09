с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

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