Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
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Пушков ответил на реплику Климкина о Параде Победы

РЕН ТВ21:37

«Будет катастрофа»: Климкин испугался поездки западных лидеров на 9 Мая в Москву

Телеканал 360°09:15

Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

Российская газета10:45

Тащить в Киев и не пущать в Москву

Комсомольская правда10:35

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Газета.Ru11:32

Климкин заявил, что День Победы обернется катастрофой для Украины

Московский Комсомолец09:15

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новости21:42
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Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 13:48
Общество

В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Salt Mag вчера в 11:28
Энергетика

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
РБК 23:30
Армия и оружие

Афганистан пригрозил талибам наступлением, если те продолжат атаки

Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что если боевики исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратят атаки до конца недели, правительственные силы перейдут из обороны в наступление.
Интерфакс 18:01
Политика

Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж

Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Live24 06 марта в 10:10
Общество

В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Рифей-Пермь вчера в 07:14
Теннис

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
Коммерсантъ 23:21
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН 22:24
Происшествия

В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Известия вчера в 10:41
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Общество

ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила, что случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены уже в 101 стране.
Газета.Ru 22:31
Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Политика

Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса

Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.
REGNUM 21:58
Общество

Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Говорит Москва 16:49
Футбол

Александр Тихонов признался, что терпеть не может Аршавина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что негативно относится к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
РИА Новости вчера в 08:20
Политика

Gazeta Wyborcza (Польша): Катынь нас примирит (Gazeta Wyborcza)

Stop _ fotydze: — Я согласен с тем, что ты пишешь, но все-таки считаю, что ухудшение отношений с Россией — это не только вина политики Качиньских.
ИноСМИ 18:01
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Гаджеты

Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Astera вчера в 17:10
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru 12:43
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Биатлон

Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально

Спорт день за днем 13:15
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru 01:50
Здоровье

Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Профиль 05:34
Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 11:55
Гаджеты

Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров

Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Astera вчера в 08:31
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
Экономика

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru 20:41
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