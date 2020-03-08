Политика
РИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
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Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Армия и оружие
Афганистан пригрозил талибам наступлением, если те продолжат атаки
Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что если боевики исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратят атаки до конца недели, правительственные силы перейдут из обороны в наступление.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Теннис
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Общество
ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила, что случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены уже в 101 стране.
Энергетика
Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)
Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
Политика
Сенатор из США решил самоизолироваться из-за коронавируса
Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC.
Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Футбол
Александр Тихонов признался, что терпеть не может Аршавина
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что негативно относится к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Политика
Gazeta Wyborcza (Польша): Катынь нас примирит (Gazeta Wyborcza)
Stop _ fotydze: — Я согласен с тем, что ты пишешь, но все-таки считаю, что ухудшение отношений с Россией — это не только вина политики Качиньских.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Гаджеты
Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Биатлон
Мартен Фуркад о масс-старте: Бороться было нереально
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Экономика
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.