Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы. Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье.
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Пушков ответил на реплику Климкина о Параде Победы

РЕН ТВвчера в 21:37

Пушков объяснил Климкину, в чем заключается реальная катастрофа для Украины

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Пушков оценил заявление Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

Газета.Ruвчера в 23:54

Пушков ответил на слова Климкина о «катастрофе» в День Победы

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РИА Новостивчера в 21:42

В Крыму ответили на призыв Климкина к мировым лидерам «перед Москвой» заехать 8 мая в Киев

ФАНвчера в 11:14

«Будет катастрофа»: Климкин испугался поездки западных лидеров на 9 Мая в Москву

Телеканал 360°вчера в 09:15
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Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны 06 марта в 15:41
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 7382 человек

Число зараженных новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 7382.
Газета.Ru вчера в 22:58
Гаджеты

Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10

Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
REGNUM вчера в 05:47
Общество

Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна

Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Российская газета 00:45
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста 07 марта в 14:50
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Здоровье

Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи

По мнению дерматолога Йенса Тесманна, проблемы с кожей могут быть признаками заболеваний кишечника или печени.
Волгоградская правда вчера в 22:28
Происшествия

У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

РИА Новости вчера в 23:32
Общество

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Здоровье

В России вегетарианство назвали особо опасным

ToDay News Ufa вчера в 03:20
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 06:32
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ 06 марта в 09:28
Футбол

Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ

RT на русском 07 марта в 11:37
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК вчера в 12:12
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Кино

Из-за коронавируса на ноябрь перенесли премьеру фильма о Джеймсе Бонде

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса.
Live24 06 марта в 10:42
Здоровье

Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
РБК вчера в 11:04
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили фестиваль музыки в Лондоне

Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свой прощальный тур по королевским мероприятиям: на этот раз Гарри и Меган посетили фестиваль музыки Mountbatten в Альберт-Холле, чтобы послушать оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.
Super.ru 07 марта в 15:27
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
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