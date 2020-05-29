Политика
РИА НовостиПушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции. Своими словами он спровоцировал волну критики со стороны российских политиков.
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Кравчук опять о несбыточном: мечтает о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины". Да кто туда пойдёт, кроме Польши да прибалтов? Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса 01:29
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