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Газета.Ru
Газета.Ru

Пушков ответил на слова Кулебы об опасности сближения Минска и Москвы

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об опасности сближения Минска и Москвы. Об этом он написал у себя в Twitter.В источнике
Алексей Пушковроссийский общественный деятель
Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?! Это был бы безумный поступок. У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США.
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Пушков прокомментировал напугавший Украину выбор Лукашенко

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Пушков: если бы Минск выбрал в друзья Киев, это был бы безумный поступок

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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
RT на русскомвчера в 03:46
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Американские F-15 не смогли повторить трюк российского Су-30 - пилот испугался

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Avia.pro18:29
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

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