Пушков ответил на слова Кулебы об опасности сближения Минска и Москвы
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об опасности сближения Минска и Москвы. Об этом он написал у себя в Twitter.В источнике
Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?! Это был бы безумный поступок. У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США.
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