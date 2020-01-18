Политика
Российская газетаПушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве. Таким образом сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров.
Читать в источнике
Оценить380
Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 20:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков оценил реакцию Помпео на перестановки в правительстве России
Rambler News Serviceвчера в 14:58
Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства
Комсомольская правдавчера в 12:01
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Происшествия
В России в массовом ДТП с 34 автомобилями погибли два человека
Как пишет Rostov Gazeta, до этого сообщалось о том, что в ДТП пострадали 18 автомобилей.
Армия и оружие
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма
Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана
Отмечается, что такой уровень погодной опасности будет введен в период с 3.00 до 21.00.
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Футбол
«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
Хоккей
«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова
В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
Футбол
Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре
Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита».
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Политика
МИД Польши обвинил Россию в попытке «переврать историю»
Шоу-бизнес
Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов
44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернутся к прежней жизни.
Единоборства
Объявлены официальные гонорары Макгрегора и Серроне за бой на UFC 246
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы на юге Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Россиянам пообещали весну в середине зимы
Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Технологии
Google может вернуть в Android функцию записи разговоров
Фирменное приложение Google Phone может получить функцию записи разговоров.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Религия
Соблюдение строгих правил в Крещенский Сочельник принесет счастье
Особые правила, которые нужно соблюдать 18 января, помогут сделать жизнь светлой, чистой и счастливой.
Политика
Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия
Общество
После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих
Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
Космос
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.