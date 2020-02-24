с чего всё началось

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.

Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Игры Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.

Общество На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Экономика ЕЭК может отменить пошлины на электромобили Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.

Политика В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.

Общество Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.

Политика Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.

Политика Участники беспорядков под Полтавой записали обращение к Зеленскому По данным интернет-издания «Страна.ua», молодые люди, которых украинский лидер ранее назвал «вирусологами в спортивных костюмах», в ролике опровергли обвинения в свой адрес, что они не являются жителями Полтавской области, а приехали из других городов для участия в протестах.

Биатлон Васильев раскритиковал поведение биатлониста Елисеева Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Экономика Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900% Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Политика В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины Как отметил Кондратьев, глава Белого дома также мог продемонстрировать поддержку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, вставшего на сторону Трампа в споре с Байденом перед процедурой импичмента.