Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
Читать в источнике
Комментировать243
с чего всё началось
«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter
.
RT на русском00:39

Подробнее о событии

Пушков оценил слова Трампа о «примирении» России и Украины

Взгляд.рувчера в 18:35

Пушков оценил слова Трампа о примирении России и Украины

Российская газетавчера в 19:56

Пушков высмеял слова Трампа о мире между Россией и Украиной

Московский Комсомолецвчера в 19:09

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Известиявчера в 21:00

Пушков прокомментировал призыв Трампа к миру между РФ и Украиной

News.ruвчера в 18:28

Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий

REGNUMвчера в 18:15

Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

РИА Новостивчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество

Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе

Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем, по статистике, это явление учащается.
РИА Новости вчера в 21:19
Политика

Премьер Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
RT на русском 02:29
Политика

Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева участвуют в пикете у посольства Эстонии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Космос

Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун

V-kosmose.com 20 февраля в 23:38
Игры

Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения

Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
3DNews 03:29
Теннис

Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Вести.Ru 01:37
Общество

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Экономика

ЕЭК может отменить пошлины на электромобили

Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Газета.Ru 03:15
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу

Народные новости 03:18
Транспорт

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Футбол

«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Sports.ru вчера в 16:28
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
BFM.ru вчера в 14:32
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 21 февраля в 06:31
Общество

На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС 01:22
Кино

Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»

В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
ИА Текст (Пермь) вчера в 08:23
Космос

Странная звезда Бетельгейзе официально прекратила сокращать яркость. Ждать ли взрыва?

V-kosmose.com 01:43
Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия вчера в 22:35
Футбол

Яровинский: Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой. Было тяжело говорить ему «пока»

Было тяжело говорить ему «пока».
Чемпионат 02:16
Общество

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Известия 02:29
Политика

Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.
Газета.Ru вчера в 11:38
Наука

Гормон любви излечивает три болезни

Ученые хотят применять окситоцин для лечении депрессии, ожирения и алкоголизма.
Цензуры.Нет 21 февраля в 03:45
Политика

Участники беспорядков под Полтавой записали обращение к Зеленскому

По данным интернет-издания «Страна.ua», молодые люди, которых украинский лидер ранее назвал «вирусологами в спортивных костюмах», в ролике опровергли обвинения в свой адрес, что они не являются жителями Полтавской области, а приехали из других городов для участия в протестах.
News.ru вчера в 05:05
Космос

В Японии одобрили миссию по изучению спутников Марса

REGNUM 22 февраля в 01:39
Биатлон

Васильев раскритиковал поведение биатлониста Елисеева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.
RT на русском 03:25
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ вчера в 00:36
Политика

В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины

Как отметил Кондратьев, глава Белого дома также мог продемонстрировать поддержку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, вставшего на сторону Трампа в споре с Байденом перед процедурой импичмента.
RuNews24.ru 00:20
Армия и оружие

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Российская газета вчера в 17:51
Космос

Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам

Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.
N+1 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное