Политика
РИА НовостиПушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
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«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter.RT на русском00:39
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Общество
Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем, по статистике, это явление учащается.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
Политика
Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева участвуют в пикете у посольства Эстонии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Космос
Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун
Игры
Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения
Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Экономика
ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу
Транспорт
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Футбол
«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Общество
На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
Кино
Завершились съемки фильма «Сердце Пармы»
В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
Космос
Странная звезда Бетельгейзе официально прекратила сокращать яркость. Ждать ли взрыва?
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Футбол
Яровинский: Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой. Было тяжело говорить ему «пока»
Было тяжело говорить ему «пока».
Общество
Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке
Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Политика
Армения закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.
Наука
Гормон любви излечивает три болезни
Ученые хотят применять окситоцин для лечении депрессии, ожирения и алкоголизма.
Политика
Участники беспорядков под Полтавой записали обращение к Зеленскому
По данным интернет-издания «Страна.ua», молодые люди, которых украинский лидер ранее назвал «вирусологами в спортивных костюмах», в ролике опровергли обвинения в свой адрес, что они не являются жителями Полтавской области, а приехали из других городов для участия в протестах.
Космос
В Японии одобрили миссию по изучению спутников Марса
Биатлон
Васильев раскритиковал поведение биатлониста Елисеева
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российского биатлониста Матвея Елисеева после выступления на чемпионате мира в Антерсельве.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Политика
В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины
Как отметил Кондратьев, глава Белого дома также мог продемонстрировать поддержку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, вставшего на сторону Трампа в споре с Байденом перед процедурой импичмента.
Армия и оружие
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Космос
Волонтеры помогут классифицировать галактики по типам
Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами работы, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик.