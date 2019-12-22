Политика
РИА НовостиПушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции
Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", была вынуждена приостановить работу. По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.
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с чего всё началось
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них, сообщило издание Bild.Life.ruвчера в 19:58
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Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске.
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Экономика
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Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Энергетика
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Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
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Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Политика
В МИДе Польши ответили на слова Путина о Второй мировой войне
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МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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Молодая жена Евгения Петросяна рассказывает подписчикам о последних тенденциях в моде, делится рецептами различных блюд и демонстрирует модные луки.
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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
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Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
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