с чего всё началось

Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", была вынуждена приостановить работу. По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.

Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Транспорт Проезд на пассажирском транспорте в Казани подорожает до 30 рублей Госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановление о повышении стоимости проезда с 1 января 2020 года на общественном транспорте до 30 рублей за одну поездку.

Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Спорт WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории «Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Кино В Уфе «Вторжение» произойдёт значительно раньше Киноманы в России с нетерпением ждут первый день Нового года и практически готовятся штурмовать кинотеатры, чтобы одними из первых увидеть «Вторжение» - фильм Фёдора Бондарчука.

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Политика МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Шоу-бизнес Петросян с молодой женой поехал смотреть Кельнский собор Молодая жена Евгения Петросяна рассказывает подписчикам о последних тенденциях в моде, делится рецептами различных блюд и демонстрирует модные луки.