Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", была вынуждена приостановить работу. По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.
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с чего всё началось
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них, сообщило издание Bild
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