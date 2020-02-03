с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией". Как написал парламентарий в твиттере, Варшава "ничего не выиграла".

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Происшествия Работница «Чайки» украла у инвалидов и ветерана полмиллиона рублей Холмской городской прокуратурой установлено, что работник отделения "Милосердия" центра медико-социальной реабилитации "Чайка", сообщая заведомо ложные сведения о том, что деньги не поступили, а также используя беспомощное состояние подопечных, похищала деньги, принадлежащие в том числе инвалидам, участнику Великой Отечественной войны.

Экономика Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».

Экономика Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса "Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам", - отметил представитель Х5.

Авто Показали новый Mitsubishi Outlander В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.

Космос Quanta Magazine (США): век межзвездных пришельцев (Quanta Magazine) Первый известный межзвездный объект — т. е. сформировавшийся за пределами нашей Солнечной системы — был обнаружен в конце 2017 года и получил название 1I/Оумуамуа.

Экономика Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.