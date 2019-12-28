Политика
Вести.RuПушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков. В своем микроблоге в "Твиттере" он напомнил, об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.
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Происшествия
Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Культура
Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Футбол
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Армия и оружие
СМИ сообщили об эвакуации российских военных на вертолёте после драки с американскими наёмниками
СМИ заявили об экстренной эвакуации российских военных после драки с американскими наёмниками.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Армия и оружие
Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу
«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту минометного обстрела Донбасса
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту минометного обстрела гражданского населения в Донбассе.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Авто
«Дорогая, я в гараж». Водители все чаще отказываются от ремонта на СТО
Как саморемонты влияют на рынок Самостоятельные ремонты автомобилей - это серьезный тренд рынка послепродажного обслуживания, который заметно влияет на него и делает его очень непохожим на рынки других стран, считает Александр Груздев, глава маркетинговой компании Gruzdev-Analyze.
Космос
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Футбол
«Мы никогда не забудем его яркую игру и добрую улыбку». «Спартак» — об Илье Цымбаларе
Шесть лет назад не стало Ильи Цымбаларя — шестикратного чемпиона России в составе «Спартака».
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Шоу-бизнес
Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
Происшествия
Mercedes сбил двух женщин на остановке в центре Петербурга
В центре Петербурга утром Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли две женщины, и сбил их.
Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
Происшествия
Два человека погибли во время стрельбы на съемках клипа в США
Неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые участвовали в съемке музыкального клипа на парковке возле американского города Хьюстон (штат Техас).
Происшествия
21-летний хоккеист погиб под Пензой
За рулем иномарки и был 21-летний спортсмен, который вместе с одной из пассажирок "Газели" скончался на месте от полученных травм.