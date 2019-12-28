Политика

Вести.RuВести.RuПушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков. В своем микроблоге в "Твиттере" он напомнил, об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.
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