Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков. В своем микроблоге в "Твиттере" он напомнил, об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»

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