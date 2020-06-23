Политика
Российская газетаПушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
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Пушков прокомментировал требование Киева выплатить сотни миллионов долларов
Московский Комсомолец16:16
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Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия 11:58
Общество
Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
Политика
РФ и Венгрия могут подписать новое газовое соглашение в 2021 году
В настоящее время Венгрия имеет договоренности с "Газпромом" о поставках 4,2 миллиарда кубометров газа в период с октября 2020 по октябрь 2021 года По итогам 2019 года поставки в Венгрию составили 10,522 миллиарда кубометров, в первом квартале 2020 года - 1,238 миллиарда кубометров.
РЕН ТВ 18:37
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
News.ru вчера в 10:14
Армия и оружие
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 17:00
Общество
Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.
Газета.Ru 18:18
Шоу-бизнес
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
Пятый канал вчера в 12:54
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Общество
Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.
Вести.Ru 20:07
Армия и оружие
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Экономика
На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн).
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
Авто
Кроссовер Mazda CX-5 получил незначительное обновление
Вариации с полным приводом получили «внедорожную» систему Off-road Traction Assist, имитирующую блокировки дифференциалов, чтобы улучшить проходимость.
CarsWeek.ru вчера в 11:10
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru 15:56
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Общество
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 16:02
Армия и оружие
Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе
Военное обозрение 09:50
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Футбол
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru 13:15
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Футбол
Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.
Sport.ru 17:44
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru 21 июня в 16:14