Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
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