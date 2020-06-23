Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.

Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Общество Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. 2,2K

Политика РФ и Венгрия могут подписать новое газовое соглашение в 2021 году В настоящее время Венгрия имеет договоренности с "Газпромом" о поставках 4,2 миллиарда кубометров газа в период с октября 2020 по октябрь 2021 года По итогам 2019 года поставки в Венгрию составили 10,522 миллиарда кубометров, в первом квартале 2020 года - 1,238 миллиарда кубометров.

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 367

Армия и оружие «Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020 Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.

Общество Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.

Общество Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.

Армия и оружие Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.

Авто Кроссовер Mazda CX-5 получил незначительное обновление Вариации с полным приводом получили «внедорожную» систему Off-road Traction Assist, имитирующую блокировки дифференциалов, чтобы улучшить проходимость.

Происшествия Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом. 550

Здоровье В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. 31

Политика Владимир Путин обратился к россиянам Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. 265

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста. 4,2K