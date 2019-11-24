Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. Об этом он порассуждал в Twitter-аккаунте. В своем комментарии парламентарий привел слова грузинской певицы Нино Катамадзе.
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Пушков ответил на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

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5 ноября 2019-го в Иране повысились цены на бензин в два раза — с 15 тыс. ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр.
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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

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Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
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«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

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Общество

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Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
RT на русском 13:22
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Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

РБК 11:44
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском 22 ноября в 05:08
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Коммерсантъ 02:56
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 11:11
Музыка

Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна

Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Новая Кубань 08:55
Авто

В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»

С января по сентябрь в России продано около 700 тысяч оснащенных автоматической трансмиссией новых легковушек.
МедиаПоток 21 ноября в 09:31
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 13:34
Технологии

Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Ferra 09:17
Армия и оружие

18 морских свиней погибли при подготовке к учениям НАТО в Балтике

Известия 10:50
Энергетика

В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
ТАСС вчера в 11:24
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СМИ: Disney готовит сериал о Докторе Афре

Пока неясно, готовится ли сериал именно об этом персонаже или доктор Афра появится вместе с кем-то ещё.
Игромания.ру 12:09
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Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM вчера в 06:35
Армия и оружие

Gizmodo (США): нет, Китай тайно не взрывал атомную бомбу в Южно-Китайском море в знак начала третьей мировой войны (Gizmodo)

В публикации на сайте Тернера утверждалось, будто неизвестные «источники в военных кругах» заявили, что около 18:22 в среду, 20 ноября, ядерный взрыв, произошедший на глубине около 50 метров ниже поверхности Южно-Китайского моря, вызвал «неожиданную подводную ударную волну такой силы, что мощность самого взрыва, по всей вероятности, составляла от десяти до 20 килотонн».
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Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 09:00
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
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Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
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