Общество
Lenta.ruПушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. Об этом он порассуждал в Twitter-аккаунте. В своем комментарии парламентарий привел слова грузинской певицы Нино Катамадзе.
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Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет
Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Политика
Украинская экономика проходит процесс саморазрушения
Андрей Головачев, являющийся политическим экспертом, написал статью, в которой рассказал о факторах, которые привели экономику Украины к саморазрушению.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G в скором времени сможет порадовать новыми версиями, отличающими объемом памяти.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии
Организация WikiLeaks рассекретила информацию о подлоге ОЗХО данных, касающихся химической атаки в САР.
Культура
Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
Происшествия
Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы
Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Скончался народный артист Украины Давид Бабаев. Об этом сообщил коллега актера Вячеслав Василюк на своей официальной странице в Facebook.
Общество
Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
Технологии
Квантовый компьютер от Google превзошел оппонента
Представители компании поделились результатами своих исследований и разработок, в которых шла речь о том, что квантовый компьютер от Google под названием Sycamore смог решить нерешаемую задачу.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Футбол
Матч итальянского чемпионата перенесли из-за ужасной погоды
Матч итальянского чемпионата "Лечче" - "Кальяри" перенесли с 24 ноября на 25-ое из-за ужасной погоды.
Армия и оружие
На Донбассе исчезли 45 танков и 22 САУ, нацисты вынудили командование «ООС» идти на крайние меры
Всего за прошедшую неделю стало известно о трех погибших и двух получивших ранения различной степени тяжести военнослужащих ВСУ в результате происшествий.
Шоу-бизнес
Медведева поздравила свою маму с Днем Матери
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.