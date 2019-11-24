Политика
РБКПушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации. Об этом сенатор сообщил в своем Twitter.
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с чего всё началось
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.РИА Новостивчера в 09:58
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«Россия - оккупант»: Пушков выяснил, кто готов позвать Катамадзе «на чашечку кофе»
Царьградвчера в 11:59
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