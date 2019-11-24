с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации. Об этом сенатор сообщил в своем Twitter.

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Происшествия Глава Чехова Кононова ушла в отставку Глава городского округа Чехов Московской области Марина Кононова покинула пост руководителя муниципалитета по собственному желанию, временно исполняющим полномочия главы округа назначена заместитель главы муниципальной администрации Ольга Карпова.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Шоу-бизнес Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.

Политика Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.

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Футбол Почеттино может возглавить «Арсенал» Напомним, что хоть Почеттино и был уволен, но ему удалось поднять «Тоттенхэм» из середняка в финалиста Лиги чемпионов и регулярного призера АПЛ.

Происшествия Воспитанники кадетского корпуса отравились в Туве Источник отравления массового отравления детей в кадетском корпусе пока не определили. Расследование уголовного дела продолжается.

Экономика Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.