Политика
Lenta.ruПушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. Об этом он порассуждал в Twitter-аккаунте. В своем комментарии парламентарий привел слова грузинской певицы Нино Катамадзе.
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Общество
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
РИА Новости 09:58
Экономика
Государственная микрофинансовая организация впервые создана на Чукотке
Выдавать микрозаймы организация сможет после внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций.
Рrochukotku.ru 20:41
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
РБК вчера в 15:32
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при в Японии
Алена Косторная Саппоро / Япония / AbsolutTV.ru / Новости / Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото на соревнованиях последнего этапа Гран-при в японском Саппоро.
Absolut TV вчера в 08:29
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 22 ноября в 03:04
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Вести.Ru 15:44
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru 21:21
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ 19:52
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
РИА Новости 15:45
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
ФАН 22 ноября в 11:08
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК 12:45
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru вчера в 07:40
Культура
Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
News.ru 15:36
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:29
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
RT на русском 22 ноября в 03:09
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Известия вчера в 20:32
Общество
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Шоу-бизнес
Перенесшему инсульт Николаю Носкову разрешили петь только два часа
Певец переживает из-за того, что врачи разрешили петь ему не более двух часов.
RuNews24.ru 09:53
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Авто
Цены на автомобили начнут стремительно расти после Нового Года
Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 20:58
Происшествия
Водитель «легковушки» насмерть сбил 73-летнего пешехода в Чите
Водитель Honda Partner насмерть сбил 73-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Zab.RU 21:19
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском вчера в 11:26