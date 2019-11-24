Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию. Об этом он порассуждал в Twitter-аккаунте. В своем комментарии парламентарий привел слова грузинской певицы Нино Катамадзе.
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