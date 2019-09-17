Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о "войсках в Донбассе". Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

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