Политика

Газета.RuГазета.RuПушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о "войсках в Донбассе". Об этом он написал в своем твиттере.
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Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»

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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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