Политика
Газета.RuПушков подверг критике Зеленского за заявление о «войсках в Донбассе»
Член Совета Федерации России Алексей Пушков адресовал в сторону президента Украины Владимира Зеленского критику за заявление о "войсках в Донбассе". Об этом он написал в своем твиттере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
План по невыполнению: Пушков высмеял исполнение Зеленским «минских соглашений»
Московский Комсомолецвчера в 19:14
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко
Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Известия вчера в 23:43
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Политика
Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
RT на русском 03:02
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии приобрести С-300 или С-400
Официальные представители США передали Эр-Рияду информацию, полученную от разведки, о причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которая произошла утром 14 сентября.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Происшествия
Подозреваемый в педофилии полицейский выпал из окна в Ульяновске
Экс-полицейский выпал из окна многоэтажного дома, разбившись насмерть об асфальт.
Регион online 02:34
Футбол
Мелкадзе назвал причину неудач в «Спартаке»
Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе рассказал о причинах неудач в московском "Спартаке", который обладает правами на футболиста.
Газета.Ru вчера в 22:32
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Кино
Кинокомпании Москвы представили более 30 проектов на фестивале в Торонто
Московские компании, специализирующиеся на производстве кино и анимации, представили более 30 проектов в рамках бизнес-миссии в Торонто, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
РИА Новости вчера в 09:57
Авто
Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры
По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.
SpeedMe вчера в 01:53
Общество
Дочь главы Чечни открыла бутик в Москве
В понедельник вечером в Москве открывается первый бутик Дома моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 11:42
Интернет
В работе Google произошел очередной сбой
Сайт мониторинга известных интернет-систем Downdetector сообщил о сбое в работе сервисов Google.
UfacityNews.ru 02:28
Шоу-бизнес
У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония
Врачи диагностируют у актрисы полиорганную недостаточность и пневмонию; артистка по-прежнему находится в коме.
Сиб.фм вчера в 03:33
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
Алеся Кафельникова стала звездой Недели моды в Лондоне
Выход Кафельниковой в черном total-look стал одним из самых эффектных за этот вечер. В своем Instagram Алеся не смогла сдержать слез.
Wday.ru 01:03
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
Вести.Ru вчера в 14:48
Политика
КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию
RT на русском вчера в 23:09
Армия и оружие
На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»
Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
Клопс вчера в 00:35
Армия и оружие
Китай опередил США и Россию в производстве ракет средней дальности
Южный Федеральный 15 сентября в 05:37