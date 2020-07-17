с чего всё началось

Пушков пошутил, что любимая тема украинских политиков и идеологов – грядущее «вторжение России». Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно

Общество СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 17

Происшествия Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство. 17

Происшествия В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС. 118

Политика Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений. 6

Общество Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны). 71

Общество Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии. 11

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам. 19

Общество Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Футбол Депутаты Госдумы попросили оставить ФК «Оренбург» в премьер-лиге Депутаты Государственной думы от Оренбургской области направили письмо с просьбой оставить в премьер-лиге футбольный клуб «Оренбург».

Политика Потсдамская конференция прошла 75 лет назад Последняя конференция лидеров «Большой тройки» — руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании) — открылась 17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина).

Экономика Правительство одобрило расширение упрощённого налогообложения Правительство РФ одобрило законопроект о расширении сферы применения упрощённой системы налогообложения (УСН). 7

Политика ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России "Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС. 152