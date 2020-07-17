Политика
Деловое.ТВПушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Пушков пошутил, что любимая тема украинских политиков и идеологов – грядущее «вторжение России». Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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с чего всё началось
Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре фэнтези, — сыронизировал член Совфеда в своём Telegram-канале.News.ruвчера в 22:01
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Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Российская газета 03:26
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru 15 июля в 23:46
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Политика
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
Происшествия
Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел
По словам защитника Сергея Бадамшина, Владимира Воронцова обвиняют в оскорблении представителя власти.
Эхо Москвы 03:31
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Решение о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края будет принято президентом России в самое ближайшее время.
Ведомости вчера в 21:39
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Персонаж Вина Дизеля в финальной части киносерии «Форсаж» может погибнуть.
Телеканал 360° 15 июля в 06:44
Культура
Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
RT на русском вчера в 16:57
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ вчера в 14:16
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество
«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды
Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК 00:55
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Общество
Мишустин прибыл в Минск для участия в Евразийском межправсовете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Кино
Стартовали съемки экранизации видеоигры Uncharted с Томом Холландом
iReactor вчера в 03:03
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 15 июля в 17:39
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено 349 новых случаев COVID-19
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Футбол
«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере
Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие
Курды сообщили о ранении двух российских военных в Сирии
Пятый канал вчера в 16:04
Происшествия
На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
РБК 04:51
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47