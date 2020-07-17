Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПушков полагает, что существование Украины без России невозможно

Пушков пошутил, что любимая тема украинских политиков и идеологов – грядущее «вторжение России». Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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с чего всё началось
Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре фэнтези, — сыронизировал
 член Совфеда в своём Telegram-канале.
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Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

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Общество

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Кино

Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»

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Транспорт

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Политика

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Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
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В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
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Общество

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

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Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

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