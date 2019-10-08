с чего всё началось

Пушков в своем аккаунте в Twitter отметил, что описываемое изданием подразделение ГРУ по саботажу "настолько секретно, что о его акциях тоже никто ничего не знает". "В общем, спутали сценарий плохого голливудского триллера и реальность", — подытожил сенатор.

Пушков пошутил над публикацией NYT о «спецподразделениях ГРУ»

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