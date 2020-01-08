с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если Вашингтон ответит Тегерану, то ракетная и сухопутная война будут почти неизбежны.

Пушков посоветовал США не отвечать на ракетный удар Ирана

Происшествия В Новосибирской области загорелась школа Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.

Общество Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом «Матильда» Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг ленты Алексея Учителя "Матильда" сместили акценты и так все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги".

Происшествия Причиной крушения Boeing в Иране стало возгорание двигателя Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.

Культура Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение» Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.

Общество В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.

Политика Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кино Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2» Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.

Общество Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.

Политика Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.

Политика Евросоюз ужесточил безвизовый въезд для граждан Украины Евросоюз после долгих сопротивлений все же предоставил жителям Незалежной право безвизового въезда на 90 дней в качестве туристов.