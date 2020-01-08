Политика

ФАНФАНПушков посоветовал США не отвечать на ракетный удар Ирана

Член комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если Вашингтон ответит Тегерану, то ракетная и сухопутная война будут почти неизбежны.
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Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте
 прокомментировал ответный ракетный удар Ирана по военным объектам США и назвал его ожидаемым.
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Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.
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В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
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В Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США

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Происшествия

Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Подмосковье на 145-м километре автодороги "Урал", три человека погибли, еще четыре пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
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Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
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Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
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Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
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Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
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Свыше 30 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани

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«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Нефть скакнула в цене на фоне конфликта США и Ирана

Цена на нефть продолжит расти в свете роста напряженности между США и Ираном и может достичь диапазона $70–80 за баррель.
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Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Известный российский доктор Мясников озвучил в СМИ пять бесполезных народных методов лечения.
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У Hyundai будет новый минивэн – скорее всего, аналог следующего Kia Carnival

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Песков опроверг связь визита Меркель в РФ с убийством Сулеймани

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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

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