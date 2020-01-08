Политика
ФАНПушков посоветовал США не отвечать на ракетный удар Ирана
Член комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если Вашингтон ответит Тегерану, то ракетная и сухопутная война будут почти неизбежны.
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Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте прокомментировал ответный ракетный удар Ирана по военным объектам США и назвал его ожидаемым.Военное дело03:28
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