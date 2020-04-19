Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Культура Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска» Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко. 7

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 790

Общество Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня. 61

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 82

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина». 25

Общество Врач рассказал о странностях коронавируса Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". 36

Политика Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране. 11

Происшествия В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19 Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 105

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. 1,7K

Экономика Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года. 2K

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 647

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 278

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 249

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 165

Общество На Сахалине от коронавируса вылечились 12 человек Всего за время эпидемии выздоровели 12 человек, остальные семь – уверенно идут на поправку.

Общество Аномальные холода ожидаются в европейской части России Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.

Шоу-бизнес Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось Как пишет портал Mash, за последний месяц состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось. 123