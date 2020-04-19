Коронавирус

ИзвестияИзвестияПушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Вести.Ruвчера в 12:45

Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы

ИА Красная Весна18 апреля в 16:59

Краснодарская чиновница отчитала врачей за нежелание шить бахилы

URA.Ruвчера в 12:33

Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы

Lenta.ruвчера в 10:49

Чиновница отругала врачей за отсутствие бахил: «Две тряпочки сшить»

Московский Комсомолецвчера в 09:50

Замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за то, что они не шьют себе бахилы

Эхо Москвывчера в 08:33

Фонд «Созидание»: «Даже министерство здравоохранения одной из областей обратилось к нам за марлей для масок»

Дождьвчера в 13:36
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,6K
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Культура

Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»

Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
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Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

РИА Новости вчера в 22:07
18
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
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Общество

Учёный дал прогноз развитию эпидемии коронавируса в России

Учёный пояснил, что это значит, что пик эпидемии в России придётся на середину мая с выходом на плато к первой декаде июня.
Ореанда-Новости вчера в 02:53
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Армия и оружие

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс вчера в 09:31
1,7K
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
Взгляд.ру вчера в 20:36
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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
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Политика

Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
1,7K
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Экономика

Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
Компания вчера в 09:11
2K
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru вчера в 13:45
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
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Политика

Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости вчера в 08:15
3,3K
Общество

Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
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Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 18 апреля в 08:50
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет

Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Общество

На Сахалине от коронавируса вылечились 12 человек

Всего за время эпидемии выздоровели 12 человек, остальные семь – уверенно идут на поправку.
МИР 24 вчера в 22:52
Здоровье

«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»

Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета вчера в 05:00
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Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
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Шоу-бизнес

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось

Как пишет портал Mash, за последний месяц состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:05
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Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи.
StarHit.ru вчера в 14:02
Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости вчера в 09:44
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