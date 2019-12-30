с чего всё началось

Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике. Таким образом он прокомментировал заявление американского генерала Бена Ходжеса о фальшивости и неприемлемости претензий России на Крым.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

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Армия и оружие Американские эксперты предсказали уход США из Ирака Американские эксперты считают, что убийство генерала Касема Сулеймани приведёт к невозможности дальнейшего присутствия США в Ираке, сообщает газета The New York Times.