Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предложил США отдать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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Пушков предложил США отдать Техас Мексике

РИА Новости20:05

Пушков отреагировал на заявление американского генерала о Крыме и Екатерине II

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Пушков ответил генералу США насчёт принадлежности Крыма

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Пушков предложил США отдать Техас

Lenta.ru22:11

Пушков призвал вернуть Техас Мексике, после слов Ходжеса о Крыме

РЕН ТВ21:33

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Аргументы и Факты21:30

Сенатор Пушков прокомментировал слова генерала США о принадлежности Крыма

ФАН21:07
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Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
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Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
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Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
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По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
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Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году

В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
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Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

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Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

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Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
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В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
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Армия и оружие

Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота

Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
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Фигурное катание

Тарасова подарила букет Загитовой после шоу «Спящая красавица»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
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Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
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Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
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"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
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Капелло о Роналду: «Реал» потерял лидера. У Бэйла большой потенциал, но футбол не так важен для него»

«Реалу» пришлось несладко после его ухода, и хотя Бензема занял его место, команда потеряла лидера как в психологическом, так и в техническом смысле.
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Яркие перья младших птенцов лысухи сделали их любимчиками у родителей

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Армия и оружие

NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире

Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
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Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
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Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани

В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.
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Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
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Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

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