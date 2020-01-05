с чего всё началось

Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике. Об этом он написал в своем Twitter.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Политика Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.

Армия и оружие В Иран доставили тело генерала Сулеймани В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.

Общество Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.

Армия и оружие В минобороны Британии рассказали о праве США на убийство «В соответствии с международным правом Соединенные Штаты имеют право защищать себя от тех, кто представляет непосредственную угрозу своим гражданам», — заявил глава британского минобороны в беседе с министром обороны США Марком Эспером.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова ответила хейтерам Балерина пообещала и дальше делиться пикантными снимками в соцсетях. Анастасия Волочкова отправилась отдыхать в Таиланд.

Хоккей Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.

Армия и оружие Медведев одобрил привлечение российских военных к запускам OneWeb «Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запусков с космодромов Байконур и "Восточный" ракетами-носителями "Союз-2" (этап 16) с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов "OneWeb" (Великобритания)», - приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

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