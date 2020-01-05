Политика
Газета.RuПушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике. Об этом он написал в своем Twitter.
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Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским. И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКрасная весна вчера в 23:29
с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в Twitter на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса касательно Крыма.Российская газетавчера в 21:15
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