с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

Общество Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.

Футбол «Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом» «Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.

Хоккей Что пишут в Северной Америке перед финалом МЧМ-2020 Россия — Канада Канадцы уверяют, что стали играть лучше после исторического разгрома со счётом 0:6. Финальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады привлекает внимание болельщиков и экспертов со всего мира.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

Происшествия При обрушении здания в Камбодже погибли 36 человек Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.

Музыка «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США Питерская группа "Ленинград" соберется вновь (после прощальных концертов, которые состоялись 30 и 31 декабря ушедшего года), чтобы принять участие в самом известном в США Фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, более известном как просто Коачелла.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Общество В России вводятся новые требования к электролампам С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.

Происшествия В Туле в ночном ДТП погибли три человека В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.

Политика Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.