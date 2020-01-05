Политика
РИА НовостиПушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в Twitter на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса касательно Крыма.Российская газетавчера в 21:15
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В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
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В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
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По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
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При обрушении здания в Камбодже погибли 36 человек
Как минимум 36 погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже. Об этом 5 января сообщает газета Khmer Times.
Музыка
«Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США
Питерская группа "Ленинград" соберется вновь (после прощальных концертов, которые состоялись 30 и 31 декабря ушедшего года), чтобы принять участие в самом известном в США Фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, более известном как просто Коачелла.
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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В России вводятся новые требования к электролампам
С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.
Происшествия
В Туле в ночном ДТП погибли три человека
В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
Армия и оружие
NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
Политика
В Хорватии идет второй тур президентских выборов
Первый тур президентских выборов прошел в Хорватии 22 декабря.
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Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ России
Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала, как «зажигает» на Маврикии
Популярная певица Глюкоза отправилась проводить новогодние праздники на жаркую Маврикию.
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Политика
Зариф раскритиковал Помпео за слова о радости иракцев смерти Сулеймани
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном» в ответ на его заявление о якобы радости жителей Ирака убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.