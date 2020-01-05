Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил в Twitter
 на слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса касательно Крыма.
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